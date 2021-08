Hier kracht's: Instabiler Felsen im Vinschgau gesprengt

Der obere Teil des Kastnknott-Felsblocks in Galsaun in der Gemeinde Kastelbell-Tschars ist am Freitag gesprengt worden. Das soll die Sicherheit des Dorfes im Vinschgau und seiner Bewohner erhöhen. Das Landesamt für Geologie und Baustoffprüfung hat die Arbeiten in Auftrag gegeben. STOL zeigt die spektakulären Bilder.