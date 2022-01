Hier räumt ein Einhorn den Schnee vom Gehsteig

In der Wagar Avenue in der US-Kleinstadt Lakewood im Bundesstaat Ohio geht ein Einhorn um. Ein Mann schlüpfte in diese ungewöhnliche Verkleidung und räumte den Neuschnee vom Gehsteig. Erstmals war dieses „magische Einhorn“ am Weihnachtstag 2020 aufgetaucht.