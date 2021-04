Hier rettet die Feuerwehr einen Fischreiher

Ein Herz für Tiere hat die Feuerwehr in der Provinz Forlì Cesena. Am Ufer eines Flusses hatte sich am Ostermontag ein Fischreiher im Geäst verfangen, das Tier steckte fest. Mit einem Schlauchboot näherte sich die Feuerwehr dem Vogel und befreite ihn aus seiner misslichen Lage.