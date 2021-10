Hier schwebt „Captain Kirk“ im All

Schauspieler William Shatner ist mit 90 Jahren ins All geflogen. Der „Captain Kirk“ aus „Star Trek“ ist nun der älteste je ins All gereiste Mensch. „Jeder Mensch auf der Welt muss das machen, jeder muss es sehen“, sagt der 90 Jahre alte kanadische Schauspieler. „Diese Erfahrung hat mich so bewegt. Ich bin so voller Emotionen. Ich bin überwältigt, ich hatte ja keine Ahnung.“