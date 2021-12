Hier spaziert ein Roboter-Hund durch den NOI-Techpark

Die Freie Universität Bozen hat im NOI spezielle Forschungslabore eingerichtet. Die Labore wurden am Freitag offiziell vorgestellt. U.a. wird an Lösungen zur intelligenten Wasserversorgung gearbeitet, und an Robotern für Apfelanlagen und Skipisten.