Hier streift ein Wolf durch Antwerpen

In der 500.000 Einwohner zählenden Stadt Antwerpen in Belgien geht der Wolf um. Am Christtag wurde um 3.31 Uhr in der Hafengegend ein Wolf auf offener Straße gefilmt. Erst Anfang Dezember war in Lana an 2 verschiedenen Tagen ein Wolf gefilmt worden.