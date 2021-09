Wahlkampf extrem: Influencerin strippt vor Parlament

Die Influencerin Cinthia Fernandez will bei den Parlamentswahlen in Argentinien den Sprung in die Politik schaffen. Vor der verpflichtenden Vorwahl am vergangenen Sonntag legte die 3-fache Mutter einen heißen Tango vor dem Kongressgebäude in der Hauptstadt Buenos Aires hin. Sollte sie die Vorwahl überstanden haben, dann dürfen wir auf ihr weiteres Wahlprogramm gespannt sein.