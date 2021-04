Hier versinkt ein Lkw im zugefrorenen Baikalsee

Glück im Unglück hatten ein Lkw-Fahrer und sein Beifahrer in Sibirien. Die beiden Männer waren mit einem vollbeladenen Lastwagen über den zugefrorenen Baikalsee gedonnert. In voller Fahrt gab die Eisdecke nach, der Lkw brach ein und versank im See. Die beiden Männer konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.