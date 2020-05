Hier wird auf der Grenze Geburtstag gefeiert

Not macht erfinderisch, auch der Corona-Notstand: Obwohl sie inzwischen in 2 verschiedenen Regionen wohnen, haben es ein Sohn und seine Mutter geschafft, gemeinsam Geburtstag zu feiern - genau an der Grenze zwischen dem Trentino und dem Veneto.