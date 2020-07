Sensation: Hier zeigt Banksy in der Londoner U-Bahn beim Sprayen sein Gesicht

Banksy ist ein Phänomen: Jeder kennt seine Werke, doch niemand kennt das Gesicht des weltbekannten Künstlers. Nun hat der anonyme Graffiti-Star ein Video im Internet veröffentlicht, das ihn beim Sprayen in einer Londoner U-Bahn zeigt. Er kreiert seine berühmten Ratten auf die Wände der Wagons, mit welchen er bereits sein Badezimmer während der Quarantäne verschönerte. Aber warum mischt sich der sonst so scheue Künstler so offensichtlich unter Leute? Er hat eine Corona-Botschaft zu verkünden und malt diese direkt in die Londoner U-Bahn: „I get lockdown, but I get up again“, das wörtlich übersetzt „Ich werde eingesperrt, aber ich stehe wieder auf“ bedeutet.