Gleichstellungsrätin Morandini: „Die Pandemie hat auch unsere Arbeit geprägt"

Die Gleichstellungsrätin Michela Morandini hat heute dem Landtag einen Bericht über ihre Tätigkeiten im Jahr 2020 vorgestellt. Neben den Tätigkeiten des Büros der Gleichstellungsrätin wurden auch jene des Monitoringausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorgestellt, die im Büro der Gleichstellungsrätin angesiedelt ist und deren Vorsitzende sie ist. Was die Arbeit der Gleichstellungsrätin betrifft, ist die Anzahl der Personen, die sich an sie gewandt hat, erneut angestiegen. 2900 Kontakte schlugen sich in 570 konkreten Fallbearbeitungen nieder.