Historisch: Das ist die 1. Transgender-Senatorin der USA

Sarah McBride hat Geschichte geschrieben. Die Juristin aus Delaware ist für die Demokraten in den US-Senat gewählt worden. Sarah McBride ist somit die 1. Transgender Senatorin der USA, mit ihrer Angelobung wird sie die Transgender Frau in der höchsten Position sein. Was die 30-Jährige zu ihrer Wahl sagt, sehen Sie im Video.