Historisch: Erstmals Boeing 737 in Bozen gelandet

Am Montagmittag setzte erstmals eine Boeing 737 am Flughafen Bozen auf. Es ist das bislang größte Flugzeug, das jemals in Südtirol gelandet ist. An Bord der Maschine aus Prag war die tschechische Fußball-Nationalmannschaft, die bis zum 6. Juni ihr EM-Trainingslager in Vals abhält.