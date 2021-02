Andreas-Hofer-Gedenken in St. Leonhard

Unter Einhaltung aller Coronabestimmungen gedachten die St. Leonharder am Sonntag ihres prominenten Freiheitskämpfers. Dem Gottesdienst in der Pfarrkirche von St. Leonhard in Passeier, in der Andreas Hofer getauft wurde, folgte eine Feier am Gefallenendenkmal im Gedenken an alle Gefallene und Opfer der großen Kriege. Der Tod Andreas Hofers jährt sich heute zum 211. Mal.