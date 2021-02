Fast erfroren: Wanderer retten verirrte Golden Retriever-Hündin

Jean Francois Bonnet und Ciara Nolan fanden bei einer Wanderung in den Wicklow Mountains in Irland eine völlig erschöpfte Hündin. Die beiden Ärzte, welche in Irland an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen, zogen dem Golden Retriever eine Jacke an, um seine Körpertemperatur in den Griff zu kriegen. Die Hündin sei so unterkühlt gewesen, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte, schrieben die Mediziner auf Social Media. Anschließend trugen sie die ca. 30 Kilo schwere Hündin rund 10 Kilometer ins Warme. Jean Francois Bonnet und Ciara Nolan konnten sogar die Besitzer ausfindig machen, welche ihren Vierbeiner nach 2 Wochen endlich wieder in die Arme schließen konnten.