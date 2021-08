Hurrikan Ida bringt totale Verwüstung

16 Jahre nach dem Hurrikan Katrina wütet nun Ida im Süden der USA. Vor allem die Bundesstaaten Louisiana und Mississippi sind schwer betroffen. Der Wirbelsturm habe beim Erreichen der Küste Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde mit sich gebracht, erklärte das NHC. Ida verursachte eine meterhohe Sturmflut an Teilen der Küste und Überflutungen. Im gesamten Stadtgebiet on New Orleans fiel der Strom aus.