Ibiza-Video: Strache fühlt sich rehabilitiert und kündigt Klagen an

Heinz-Christian Strache fühlt sich durch die von ihm bzw. seinem Anwalt veröffentlichten Transkriptionen zum Ibiza-Video voll rehabilitiert. Der Ibiza-Fall habe sich damit "in Luft aufgelöst", sagte er Mittwoch in einer Pressekonferenz und kündigte rechtliche Schritte sowie die Anrufung des Presserates an. Strache fühlt sich als Opfer eines "im wahrsten Sinn des Wortes Politthrillers" und spricht von einem "politisch motivierten Komplott", um ihn politisch zu vernichten.