Ice, Ice, Baby: Dieses Auto ist komplett zugefroren

Das Eis von der Autoscheibe kratzen gehört für viele Autofahrer zum täglichen Ritual am Morgen. Ein Autofahrer in der chinesischen Stadt Harbin wollte sich das Eiskratzen sparen und hat deshalb sein Auto neben einem Entlüftungsschacht geparkt. Doch die feuchtwarme Luft verwandelte das Auto über Nacht in eine Eisskulptur.