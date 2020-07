Covid-19-Studie: „Ich gehe davon aus, dass ich gesund bin“

Rund 1400 Menschen sollen in den kommenden 2 Wochen im Vinschgau getestet werden, um den Grundstein für die langfristige Erforschung von Covid-19 in Südtirol legen zu können – am Montag, dem ersten Tag der CHRIS Covid-19-Studie, waren es rund 100 Vinschgauer, die der Einladung von Eurac Research und Südtiroler Sanitätsbetrieb gefolgt sind. STOL hat sich bei einigen von ihnen umgehört.