"Ich hab Spaß ganz sicher"

Zum 13. Mal ist am Sonntag „Ich habe Spaß, ganz sicher!“, die Sensibilisierungskampagne des Landes, der Skilehrer und des Seilbahnverbandes rund um die Sicherheit, gestartet. Zahlreiche Kinder und Erwachsene kamen zum Eröffnungstermin am Schnalstaler Gletscher. Neben vielen anderen guten Tipps und Tricks geht es bei der Kampagne auch daran, zu vermitteln, was man machen muss, wenn tatsächlich mal ein Unfall passiert. Insgesamt 8 Mal bis Anfang Februar macht die Sensibilisierungskampagne in Skigebieten in ganz Südtirol Halt.