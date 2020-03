#ichbleibezuhause: STOL-Leser in der roten Zone – Tag 4

#ichbleibezuhause: Mit diesem Satz fordert der italienische Musiker Jovanotti hauptsächlich die Jugend auf, in dieser Krise zu Hause zu bleiben und die Warnungen der Experten ernst zu nehmen. STOL beteiligt sich an der Aktion und hat die Leser aufgefordert, mitzumachen. Die Resonanz ist enorm. Hier die besten Bilder der STOL-Leser unter dem Motto „#ichbleibezuhause Bitte schicken Sie uns weiter Bilder an [email protected] und sagen uns, was Sie zu Hause jetzt Schönes machen.