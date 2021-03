Im Kopf dieser Gans steckt ein Pfeil

Dramatischer Fall von Tierquälerei in Boulder (USA). Im Stadtpark entdeckte die Polizei eine Gans, in deren Kopf ein Pfeil steckte. Die Polizei konnte das Tier einfangen. In einer Tierklinik wurde der Pfeil entfernt. Die Gans hat die Operation gut überstanden.