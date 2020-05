Im Kostüm zum Müll: So versüßt ein Papi seiner Tochter die Coronazeit

So macht Müll entsorgen richtig Spaß: Ein Vater aus Spanien und seine kleine Tochter kostümierten sich jeden Tag neu, um den Weg zur Mülltonne in Zeiten von Corona lustiger zu gestalten. So verwandelten sie sich zum Beispiel in Son Goku aus Dragonball, in die Schöne und das Biest, in Batman, in eine Katze und in Frosch und Prinzessin. Toller Vater, glückliches Kind!