Im Lockdown: Mit dem Rad von Schottland nach Griechenland

Der 20-jährige Student Kleon Papadimitriou saß während der Corona-Pandemie in Aberdeen fest, wo er studiert. Mit dem Flugzeug durfte er nicht nach Athen fliegen, also setzte er sich auf das Fahrrad und radelte quer durch Europa nachhause. 4100 Kilometer hat er in 6 Wochen zurückgelegt. Geschlafen hat der Grieche im Zelt, oder bei Bekannten. Ende Juni ist er in Athen angekommen, die Tour hat der Student natürlich dokumentiert.