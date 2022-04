Am Donnerstag kurz nach 13 Uhr spielten sich im Bistro des OBI-Baumarktes in der Waltraud-Gebert-Deeg-Straße in Bozen Süd dramatische Szenen ab. Einer Kundin blieb ein Bissen in der Speiseröhre stecken und drohte zu ersticken. OBI-Mitarbeiter Alexander Saltuari aus Kaltern eilte zu Hilfe und drückte kraftvoll zu. Mit dem Heimlich-Manöver rettete er der Frau das Leben – sie ist wohlauf.