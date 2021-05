Im Schwebeflug: Spektakuläre Rettung aus Bergnot im Piemont

Am Klettersteig auf den „Bec Valletta“ in Limone Piemonte in der Provinz Cuneo ist ein Bergsteiger in Bergnot geraten. Der Mann kam knapp unterhalb des Gipfels (1902 m) nicht mehr weiter und schlug Alarm. Mit dem Hubschrauber wurden die Bergretter zum Gipfel geflogen und dann mit der Seilwinde herabgelassen. Der erschöpfte Bergsteiger wurde unverletzt ins Tal geflogen.