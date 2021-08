Im Tiefflug über den Kalterer See

Augenzeugen dachten am Samstag im ersten Moment an einen Absturz: Ein Kleinflugzeug flog über dem Kalterer See eine Schleife und brauste dann im Tiefflug über das Wasser. Dabei „winkte“ der Pilot mit den Tragflächen. Haben Sie diese Aktion auch beobachtet?