Im weißen Mini-Kleid: Pop-Star Rihanna wird zur Nationalheldin

Die Karibikinsel Barbados hat eine prominente Nationalheldin. Am Tag der Unabhängigkeit von der britischen Monarchie am Dienstag wurde Pop-Star Rihanna im Rahmen der feierlichen Zeremonie von Präsidentin Sandra Mason in den Orden der Nationalhelden aufgenommen.