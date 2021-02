Immer schön: „Wasserspiele“ in Alaska

An der Wetterstation in Juneau (Alaska) ist die Temperatur auf -23 Grad Celsius gesunken. Das perfekte Wetter für „Wasserspiele“. Wenn kochend heißes Wasser in die Luft geschleudert wird, kondensiert das Wasser durch die starke Abkühlung zu einer Wolke.