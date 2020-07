Immer wieder Schlachthöfe: Warum sich das Coronavirus dort so extrem ausbreitet

Seit den mehr als 1500 positiven Coronatests bei den Mitarbeitern der Tönnies-Schlachtfabrik in Deutschland, und den über 70 Fällen in 5 Schlachthöfen in Mantua, sind Schlachthöfe ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Vor wenigen Wochen noch war das Motto: „Fleisch – aber billig“, inzwischen ist die Rede vom Corona-Hotspot Groß-Schlachthof. STOL-Reporter Ivo Zorzi wirft einen Blick hinter die Kulissen der Fleischindustrie.