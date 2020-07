Direkt neben Hof: Seltene Villnösser Brillenschafe fallen Wolf zum Opfer

7 ihrer 17 Brillenschafe hat Bäuerin Hedwig Obwexer aus St. Magdalena in Villnöss in den vergangenen Wochen vermutlich durch Wolfrisse verloren. Ihre kleine Schafherde hält die Bäuerin vom Galreidhof nicht etwa auf einer entlegenen Alm, sondern auf einer Weide in St. Magdalena unweit von Häusern. Nun gibt die Bäuerin die Zucht der seltenen Schafrasse auf. Michael Eisendle, Betreiber des Hotels Tyrol in St. Magdalena, unterstreicht: „Es gibt in Italien mehr Wölfe als Brillenschafe.“