Impfzentrum Messe Bozen: Musikstudenten begeistern mit Cello-Konzert

Viel Applaus gab es am Mittwochvormittag für 4 Studierende des Musikkonservatoriums in Bozen. Sie hatten die Wartenden im Impfzentrum in der Messe Bozen mit einem Cello-Konzert unterhalten.