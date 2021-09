In den Topf statt in die Tonne

27,5 Kilogramm Lebensmittel landen in Südtirol jährlich pro Kopf in der Tonne. Das muss nicht sein! Mit einer neuen Kampagne will das Land nun der Lebensmittelverschwendung gegensteuern. Neben Tipps zum richtigen Einkauf gibt’s auch jede Menge Vorschläge, wie aus altem Brot oder überreifem Obst und Gemüse mit etwas Kreativität doch noch Leckeres zubereitet werden kann.