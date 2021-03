Innsbruck: Frau von Baum getroffen - Pilzbefall mögliche Ursache

Nachdem eine Frau Montagfrüh in der Ing-Etzel-Straße in Innsbruck von einem umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt worden war, hat ein Sachverständiger einen Pilzbefall als Ursache für das Umstürzen ausgemacht. Der Pilzbefall dürfte eine Wurzelverletzung mit Fäulnisbildung ausgelöst haben, teilte die Polizei mit. Die Frau befand sich indes immer noch in kritischem Zustand auf der Intensivstation, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger am Dienstag zur APA.