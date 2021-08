Pflersch: Unwetter-Opfer Bernhard Auckenthaler schildert die Katastrophe

Das schwere Unwetter am Montagabend in Pflersch hat am Botenhof die Produktionsstätte "Kräutergärten Wipptal" zerstört. S+ hat mit Kräuterbauer Berhard Auckentaler über die Katastrophe gesprochen.