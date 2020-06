Bus aus Kultfilm „Into the Wild“ mit Heli abtransportiert

Die Behörden in Alaska haben das berühmte Wrack aus einem Nationalpark abtransportieren lassen. "Into the Wild" ist ein US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2007 und gilt als stärkstes Werk von Regisseur Sean Penn. In der Hauptrolle ist Emile Hirsch zu sehen, die Nebenrollen spielen u.a. William Hurt, Vince Vaughn und Kristen Stewart.