Invasion der Quallen im Hafen von Triest

Die starke Strömung hat in den letzten Tagen unzählige Quallen in den Hafen von Triest gespült. Laut dem Nationalen Institut für Ozeanografie in Triest häufen sich seit den 2000er-Jahre diese sogenannten „Quallenblüten“, ein Grund dafür könnte die ansteigende Wassertemperatur in der Adria sein. Die Lungenqualle (Rhizostoma pulmo) ist eine der größten Quallenarten in der Nord-Adria. Diese Quallen sind im Normalfall für Menschen ungefährlich, eine Berührung löst nur in Einzelfällen eine Hautirritation aus, die nach kurzer Zeit wieder abklingt.