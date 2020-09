Italien: Minderjährige Touristinnen vergewaltigt – 4 Festnahmen

Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung zweier minderjähriger Touristinnen aus Großbritannien sind in Süditalien 4 Männer festgenommen worden. 4 weitere Männer stehen unter Verdacht, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Freitag in Matera mitteilten.