Italien: Süßer Hund stürzt in Betonschacht – gerettet

Dramatische Rettungsaktion in Savignano sul Rubicone in der mittelitalienischen Provinz Forlì-Cesena. Ein Hund ist in einen mehrere Meter tiefen Betonschacht gestürzt. Der Vierbeiner konnte sich nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Die Feuerwehr konnte den Hund vor dem sicheren Tod retten.