Stimmen aus Mailand: So gehen die Leute mit der Pandemie um

Premierminister Giuseppe Conte hat in Rom eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen bekanntgegeben. Mailand gehörte im März zu den Epizentren der Corona-Pandemie in Europa. Im Norden Italiens schlug die Atemwegserkrankung Covid-19 als erstes und besonders hart zu. Und parallel zu den Verläufen in ganz Europa, steigen auch hier die Infektionszahlen wieder, nachdem sie sich über den Sommer verringert hatten. Die Leute bleiben zwar ruhig, sind sich aber durchaus der schweren Lage bewusst.