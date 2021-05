Italiener genießen 1. Wochenende am Strand

Nach Monaten im Lockdown haben unzählige Italiener das 1. Wochenende am Strand genossen. In Lido di Ostia bei Rom tummelten sich Sonnenanbeter am Strand, andere bestellten in der Strandbar einen Aperitif. Auch Beachvolleyball und Strandfußball wurde gespielt.