Ivo hilft mit: Spargelstechen am Heinrich-Hof in Terlan

Dass STOL-Reporter Ivo Zorzi ein wahrer Tausendsassa ist, hat er bereits bei den „STOLLEN Actiontipps“ unter Beweis gestellt. In der neuen STOL-Serie „Ivo hilft mit“ wird aber nicht mehr nur getestet, sondern gleich mitangepackt. Der 47-Jährige besucht besondere Südtiroler Betriebe und Unternehmen und hilft dort einen Tag mit. Die erste Herausforderung für das Multitalent wartet am Heinrichhof in Terlan: Spargelstechen. Seit 3 Jahren betreibt die Familie Hafner am Heinrich-Hof an der alten Staatsstraße zwischen Terlan und Vilpian einen kleinen Hofladen. Zum Hof gehören auch Felder nahe der Etsch, weshalb Kurt Hafner 2013 beschlossen hat, dort Spargeln anzubauen. Wie sich Ivo Zorzi im Spargelfeld anstellt und was Bauer Kurt Hafner von seinem neuen Erntehelfer hält, sehen Sie im Video.