Japan: McDonalds gehen die Pommes aus

Pommes-Notstand in den Filialen der Fast-Food-Kette McDonalds in Japan. Der Grund: Der Import von Kartoffeln aus Nordamerika verzögert sich. Bis Jahresende gibt es in den 2900 McDonalds-Filialen in Japan die Pommes nur mehr in der kleinen Packung.