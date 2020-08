Jede Sekunde zählt: Pelikan landet nun am Dach von Notaufnahme

Am Dienstag absolvierte die Flugrettung Südtirol HELI die erste Probelandung am neuen Dachlandeplatz des Krankenhauses Bozen. Künftig werden die Notfälle hier an das medizinische Personal übergeben und direkt mit einem Aufzug in die neue Notaufnahme gebracht. Bisher landete der Pelikan vor der Ersten Hilfe oder in der Basis des Weißen Kreuzes am Boden, dann wurde der Patient mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme transportiert. Dieser Ablauf ist mit dem neuen Landeplatz völlig optimiert und hilft den Rettungskräften, wertvolle Zeit zu gewinnen.