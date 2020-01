„Jeder geht mit der psychischen Belastung anders um“

Werner Calliari war in der Nacht des folgenschweren Unfalls in Luttach als Bereitschaftsdienstarzt in der Landesnotrufzentrale im Einsatz. Im Interview mit STOL erzählt Calliari über organisatorische Details des Großeinsatzes und darüber, wie den Einsatzkräften nun bei der Bewältigung der großen psychischen Belastung geholfen wird.