Jesolo: Massenschlägerei – Südtiroler schwer verletzt

Am Montagabend ist es am Mazziniplatz in Jesolo zu einer Massenschlägerei gekommen. Etwa 30 Personen sind aufeinander losgegangen, es gab mehrere Verletzte. Schwer verletzt wurde ein Südtiroler: Der Urlauber wurde mit einer Wirbelverletzung und einer Oberschenkelfraktur ins Krankenhaus nach San Donà gebracht. Sein Zustand ist ernst, die Ärzte enthalten sich der Prognose.