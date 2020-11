Jetzt wird’s ernst: Lockdown wird verschärft

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am Dienstagabend die neuen, strengeren Maßnahmen gegen das Coronavirus vorgestellt. Der Grund für die schärferen Regeln: Die Infektionszahlen schnellen in Südtirol regelrecht nach oben. Die neuen Vorschriften treten am Samstag in Kraft und dauern 2 Wochen, also bis zum 8. November.