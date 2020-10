Job bekommen: Dieser Freudentanz geht um die Welt

Für viele von uns in Südtirol ist es – zum Glück – nicht besonders schwierig einen Job zu bekommen. Ganz anders war die Situation für Kayalla Jones aus dem US-Bundesstaat Georgia. Die 21-Jährige lebte 2 Jahre auf der Straße – nun hat sie einen Job in einem Restaurant. Nachdem der Vertrag unterschrieben war, ging Jones aus dem Lokal und legte spontan eine heiße Sohle am Parkplatz hin. Die Überwachungskamera des Restaurants hat den „Move“ gefilmt – dieser Freudentanz geht derzeit um die Welt.