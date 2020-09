Josef Unterholzner präsentiert sein ENZIAN

Der Team K-Dissident stellte am Freitagvormittag in Bozen die Ziele seiner Landtagsfraktion Enzian vor: Enzian steht laut Unterholzner für Ehrlich, Natürlich, Zuverlässig, Innovativ, Aktiv und Nachhaltig. Akzente setzen will Unterholzner bei der Mobilität (Verkehrsreduzierung) und beim Bürokratieabbau. Enzian gedeiht sehr nah am Edelweiß, betont Unterholzner. Er wolle mit der SVP zusammenarbeiten und sehe sich nicht als Oppositionspolitiker.