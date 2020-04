Jugendfeuerwehr begeistert mit kreativem Video: „Wir üben zu Hause“

Aufgrund der Coronavirus-Krise herrschen strenge Ausgangsbeschränkungen in Südtirol. Auch 1464 Jugendfeuerwehrleute aus dem ganzen Land müssen aus diesem Grund zu Hause bleiben. In einem Video ruft die Jugendfeuerwehr auf kreative Weise dazu auf, das Haus nicht mehr zu verlassen. Denn die verschiedensten wichtigen Übungen werden von nun an nicht mehr in der Feuerwehrhalle, sondern zu Hause durchgeführt.